Parma derrota o Milan e conquista primeira vitória no Italiano

Em jogo de alta intensidade e diversas alternativas, o Parma venceu o Milan por 2 a 1, neste sábado (24), no estádio Ennio Tardini, em Parma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Man e Cancelieri, para os anfitriões, e Pusilic, mara os visitantes. Com o resultado, o time da região da Emilia Romana conquistou sua primeira vitória na competição, chegando aos quatro pontos na tabela de classificação. Por sua vez, os rubro-negros anda não venceram e encerram a rodada com apenas um ponto.

Ambas as equipes jogam como visitantes na próxima rodada. O Parma vai ao sul do país enfrentar o Napoli e o Milan joga na capital diante da Lazio.

O Jogo

O Parma praticamente iniciou a partida vencendo por 1 a 0, isso porque, logo no segundo minuto, Valleri recebeu de Estevez na esquerda e cruzou para Man completar para o fundo das redes. Mesmo fora de casa, o Milan partiu para tentar o empate, mas criou poucas chances efetivas de igualar o marcador. Desse modo, ameaçou de fato em lance com Rejidres e em duas cabeçadas de Pavlovic.