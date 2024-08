Neymar e ex-companheira celebram aniversário do filho com presença de novos parceiros

O craque Neymar e sua ex-companheira, Carol Dantas, celebraram o 13º aniversário de Davi Lucca, seu primeiro filho. A festa ocorreu na mansão do atacante, na Arábia Saudita.

A atual noiva de Neymar, Bruna Biancardi, e a filha do casal, Mavie, também estiveram presentes, assim como a irmã de Bruna, Bianca Biancardi. Carol Dantas compareceu ao lado de seu atual parceiro, Vinícius Martinez, que esteve com o filho do casal, Valentim.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Amigos de Neymar e Carol também participaram da comemoração, incluindo a influenciadora Bianca Coimbra e seu marido, Cris Guedes, entre outros.