Napoli x Bologna: onde assistir, escalações e mais

Após perder na estreia, time napolitano busca vencer no primeiro jogo em casa, válido pela 2ª rodada do Campeonato Italiano

Após perder na estreia do Campeonato Italiano em 2024/25 para o Verona por 3 a 0, a Napoli tenta se recuperar no primeiro jogo em casa. O time comandado pelo técnico Antonio Conte não foi bem na temporada anterior e sequer foi para as competições da Uefa. Portanto, existe uma obrigação por evolução e para garantir vaga na Liga dos Campeões ou Liga Europa em 2025.

Veja a tabela do Campeonato Italiano!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro jogo em casa na temporada, a Napoli quer se redimir da derrota na estreia para o Verona, por 3 a 0, fora de casa. Para o duelo contra os Galgos, o treinador Antonio Conte ainda terá alguns problemas para escalar a equipe. O zagueiro Alessandro Buongiorno segue em recuperação de lesão e não terá condições de jogo. Dessa forma, o time deve contar com uma formação com três defensores.