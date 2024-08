Lucas Sasha avalia momento e projeta duelo contra o Corinthians

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e com uma partida a menos que o atual líder Botafogo, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (25/8), para o duelo contra o Corinthians, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com quatro vitórias seguidas, o Leão busca manter a invencibilidade dentro do Castelão. O volante Lucas Sasha avaliou o momento do Tricolor na competição.

“Estamos com uma boa sequência de vitórias, são quatro jogos seguidos vencendo e isso é muito importante pra gente, mostra a força do nosso grupo. Temos feito o nosso papel dentro de casa, estamos invictos no Brasileirão e vamos buscar manter essa invencibilidade na partida contra o Corinthians”, disse.