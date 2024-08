Gol no último minuto garante vitória do Atlético-GO em cima do Juventude

Dragão viu os gaúchos empatarem aos 45 minutos do segundo tempo, mas pênalti no fim garantiu os três pontos para os goianos

O Atlético-GO fez valor a força de seus domínios e venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (24), no estádio Antônio Acciolly, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão abriu o placar com Hurtado, mas viu o clube Jaconero empatar aos 45 minutos do segundo tempo com Diego Gonçalves. Quando a partida caminhava para o empate, Jorginho foi derrubado na área. Alejo Cruz, batendo pênalti no último lance do embate, garantiu os três pontos do Dragão.

A partida também ficou marcada pela arbitragem confusa do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos que expulsou um jogador de cada time. Além disso, as duas equipes ficaram na bronca com o juiz.

Como fica a situação na tabela

Com o resultado, o Atlético Goianiense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, mas diminuiu a diferença para o Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento, para quatro pontos. Enquanto isso, o Juventude continua na 11° posição, com 28 pontos somados. Na próxima partida, o Dragão encara o Cruzeiro, fora de casa. Já o clube Jaconero tem o clássico com o Internacional, no Alfredo Jaconi.