Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão do Pici quer a liderança do Campeonato brasileiro enquanto o Timão tenta desesperadamente sair da zona de rebaixamento

Fortaleza e Corinthians medem forças neste domingo (25), às 16h, na Arena Castelão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o vice-líder, com 45 pontos e pode assumir a liderança da competição caso vença sua partida e o Botafogo tropece em seu compromisso. Já o Timão é o 17° colocado, com 22 pontos e abre a zona de rebaixamento, precisando dos três pontos para sair da incômoda área do descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Início de maratona entre Fortaleza x Corinthians