Fluminense vence Atlético e deixa o Z4 do Brasileirão

Com gols de Serna e Arias, Tricolor venceu por 2 a 0 e respira mais aliviado no campeonato. Galo completa quatro jogos sem vitória

O Fluminense levou a melhor no primeiro embate com o Atlético, adversário das quartas de final da Libertadores. Em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu o Galo por 2 a 0, neste sábado (24), no Mineirão, com gols dos colombianos Serna e Arias. Dessa forma, o Time de Guerreiros deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez após quase quatro meses e volta a respirar aliviado. A vitória encerrou o tabu de sete anos dos tricolores sem vencer os atleticanos em Belo Horizonte.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!

Com a vitória, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 16º lugar com 24 pontos. O Atlético, por sua vez, é o oitavo, com 30. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo somente no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Já o Galo visita a mesma equipe, quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, pelas quartas de final da Copa do Brasil.