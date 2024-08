Flamengo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Bragantino se enfrentam neste domingo (25/8), às 20h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrando na rodada em quarto lugar na tabela, o clube inegavelmente vem de uma semana extremamente desgastante, que começou com a goleada imposta pelo Botafogo e passou pela classificação dramática na Libertadores, diante do Bolívar, na altitude de La Paz. O adversário, 12º colocado no Brasileirão no início desta rodada, aliás, foi eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana e chega ao Rio de Janeiro com diversos desfalques.

Onde assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Flamengo

Após o apito final da partida entre Bolívar e Flamengo, a imagem mais recorrente foi a dos jogadores exaustos, deitados no gramado do Estádio Hernando Siles. A classificação, mesmo com a derrota por 1 a 0, deixou o elenco bastante desgastado. Portanto, Matheus Bachi, que comandará a equipe por conta do problema cardíaco sofrido por Tite, deve optar por uma formação mista.