Flamengo vence Olympiacos no Maracanã e é campeão mundial Sub-20

Felipe Teresa marca nos acréscimos e garante a virada do Rubro-Negro por 2 a 1 sobre os gregos no Maracanã

O técnico Filipe Luís, ex-jogador rubro-negro, garante, portanto, mais um troféu em seu primeiro ano na base após a aposentadoria dos gramados. Este, aliás, se trata de um título inédito para o futebol brasileiro. O Benfica venceu a primeira edição, e o Boca Juniors, a segunda. Dessa vez, a taça fica no Rio de Janeiro.

O Flamengo contou com o apoio da torcida no Maracanã para se sagrar campeão mundial sub-20. Neste sábado (24), o time brasileiro levou a melhor por 2 a 1 sobre o Olympiacos-GRE com direito ao gol do título nos acréscimos. O duelo marcou o encontro entre os campeões da Libertadores e Uefa Youth League, correspondente à Liga dos Campeões de Juniores.

Primeiro tempo

Os times fizeram uma boa primeira etapa, alternando chegadas na frente que levaram perigo. Os gregos, contudo, foram um pouco melhores. Com o incentivo das arquibancadas, o Flamengo teve em Matheus Gonçalves o seu principal articulador, embora não tenha conseguido, efetivamente, romper as linhas de marcação do adversário na etapa. Wallace Yan chegou a ter duas boas oportunidades, em cabeceio e arremate de fora da área.

O Olympiacos mostrou força para responder à altura. Extremamente habilidoso, o camisa 10 Papakanellos se destacou no meio-campo, construindo jogadas em larga escala. Assim, o setor defensivo rubro-negro foi bastante exigido. O goleiro Diogo fez duas boas defesas em finalizações de Kostoulas, uma delas de letra. A intensidade caiu pouco antes do intervalo.

Segundo tempo

Os gragos foram para cima no começo do segundo tempo e abriram o placar aos nove minutos. Liatsikouras pegou rebote na área para balançar a rede. que, desta vez, chuta para o fundo da rede. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças providenciais que mudaram o panorama da partida. Assim, o Flamengo mudou a postura e virou o placar. Matheus Gonçalves, com passes mais objetivos, foi importante.