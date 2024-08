Ex-Fluminense, João Pedro marca nos acréscimos e Brighton vence United

Na manhã deste sábado (24/8), o Brighton recebeu o Manchester United no Falmer Stadium e venceu graças ao brilho de João Pedro. Afinal, o brasileiro, ex-Fluminense e com passagem pela Seleção Brasileira, nos acréscimos, garantiu o 2 a 1. O jogo, válido pela segunda rodada da Premier League, fez justiça para o atacante, que foi um dos melhores em campo, servindo aos companheiros e aparecendo na área para ser decisivo. Antes, ainda no primeiro tempo, Welbeck abriu o placar para os donos da casa. Na etapa final, Amad Diallo empatou para os Red Devils, que saíram lamentando a derrota e dois gols (bem) anulados. Um deles de forma inusitada.

O Brighton, que arrasou o Everton na rodada de estreia da Premier League, chega aos seis pontos, com campanha 100%. Já o Manchester United para nos três pontos.

Legião Brasileira

No United, Casemiro foi titular e fez um bom jogo, quase marcando um gol no primeiro tempo. Além do volante, os Red Devils tinham Antony, que ficou no banco e não entrou. Já no Brighton, além do brilho de João Pedro, tinha o zagueiro Igor Julio (que fez toda a carreira no exterior). Mas este ficou no banco e não entrou.