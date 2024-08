Estêvão se emociona com noite mágica e convocação: ‘Vivendo um sonho’

Atacante marcou dois gols e distribuiu duas assistências na goleada do Palmeiras diante do Cuiabá, pelo Brasileiro

É possível dizer que ninguém no mundo vive um momento tão iluminado quanto de Estêvão. Convocado para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (23), o atacante foi o grande nome do Palmeiras na noite deste sábado (24), na goleada por 5 a 0 diante do Cuiabá , em Campinas, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estou vivendo um sonho. Quando eu comecei, ia em uns campinhos com bosta para cá, terra para lá, buraco, mas eu nunca tirei o sorriso do rosto. Só tenho a agradecer. Fiquei emocionado com a torcida, porque é um momento incrível. Ainda mais com a Seleção. Ser convocado aumenta a autoestima, dá uma energia a mais”, disse Estêvão.

Estêvão quer seguir evoluindo no Palmeiras

Estêvão, aliás, tem tudo na sua carreira acontecendo de forma muito rápida. Afinal, além da convocação para a Seleção Brasileira, ele já está acertado para defender o Chelsea no meio de 2025. Contudo, o jogador quer primeiro, seguir evoluindo no Palmeiras.

“Acho que uma frase importante do Abel é que todos somos um. Independente de gol ou assistência, quem ganha é o Palmeiras. Em relação a números, eu sempre tento ajudar o Palmeiras. Fazer mais gol, mais assistência e vai ajudar no geral. Vou tentar melhorar meu desempenho para ajudar o Palmeiras. Conseguir ajudar o Palmeiras com dois gols e duas assistências e espero que eu continue assim (risos)”, finalizou o atacante.