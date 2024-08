Estêvão dá show, e Palmeiras arrasa Cuiabá pelo Brasileirão

Verdão resolve o jogo ainda no primeiro tempo, anotando quatro gols. Felipe Anderson fecha goleada, fazendo seu primeiro com a camisa alviverde

O Palmeiras deu uma resposta rápida aos seus torcedores após duas eliminações em duas semanas. Assim, o time mandou a ressaca para longe com uma goleada impiedosa por 5 a 0 sobre o Cuiabá neste sábado (24), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O recital de Estêvão

O Palmeiras deu um verdadeiro espetáculo no primeiro tempo. Afinal, em apenas 45 minutos, a equipe de Abel Ferreira construiu a goleada e afastou qualquer desconfiança que ainda tinha após a queda na Libertadores. Tudo através do recital comandado por Estêvão. O placar abriu justamente após o garoto bater escanteio e Murilo, quase sem querer, depois de uma falha de Walter, completar para o gol. Depois, Maurício foi derrubado por Railan dentro da área, e o juiz deu pênalti, convertido por Estevão. O jovem, que nesta semana comemorou sua primeira convocação para a Seleção principal, ainda fez o terceiro, numa jogada individual, onde acertou o cantinho. Por fim, nos acréscimos, Maurício fez o quarto ao completar cruzamento de Flaco López. O Cuiabá, por sua vez, teve uma boa chance com Isidro Pitta, mas parou em uma defesaça de Weverton. Passeio alviverde na etapa inicial.

Felipe Anderson desencanta

Na etapa final, Estêvão seguiu desfilando sua arte com a bola nos pés. Após costurar mais uma vez a marcação pela direita, tocou para Felipe Anderson anotar seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Aos 16 minutos, porém, a joia foi substituída por Rony. Com a camisa dourada, o terceiro uniforme do Palmeiras para a temporada, Estêvão mostrou, portanto, ainda mais do que é capaz para o treinador da Seleção Brasileira. Depois disso, o Verdão até teve outras chances, mas visivelmente diminiu o ritmo até o apito final, satisfeito com o resultado.

Próximos jogos

Os comandados de Abel Ferreira volta a campo somente no dia 1º de setembro, quando visitam o Athletico-PR, às 16h, na Ligga Arena. Um dia antes, em 31 de agosto, o Cuiabá recebe o Criciúma na Arena Pantanal.