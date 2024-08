Em jogo com defesa monumental de Paulino, Ituano vence Goiás pela Série B

Apesar do triunfo por 1 a 0 em casa, Galo de Itu permanece na zona de rebaixamento, enquanto Esmeraldino aparece distante do G4

Em jogo marcado por uma defesa monumental de Jefferson Paulino no apagar das luzes, o Ituano segurou o ímpeto do Goiás e venceu por 1 a 0 na noite deste sábado (24), em Itu, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Bruno Xavier, logo aos sete minutos, anotou o gol solitário no Estádio Novelli Júnior,

O time paulista teve outras oportunidades, mas não aproveitou. Contudo, se comportou bem defensivamente para manter a vantagem até o fim. A principal chance dos goianos delas ocorreu em cabeceio de Thiago Galhardo, que parou no goleiro rubro-negro, aos 51 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Galo de Itu chega a 22 pontos e pula para o 17º lugar na classificação da Série B. Assim, fica a dois do CRB, a primeira equipe fora do Z4, mas que tem duas partidas a menos. Os paulistas ainda pode, perder posição para a Chapecoense, que ainda entra em campo na rodada.