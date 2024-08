Em dia de Bahia Day, Savinho e Haaland arrasam na goleada do City

Sem nenhuma surpresa, o Manchester City, em dia com jeitão brasileiro no Etihad Stadium, goleou o Ipswich no início da tarde deste sábado (24/8), pela segunda rodada do Campeonato Inglês: 4 a 1. Destaques para Haaland, autor de três gols, e para o brasileiro Savinho. O atacante começou como titular e foi essencial para a vitória. Afinal o time saiu atrás do placar, gol de Szmodics. Mas o atacante da Seleção Brasileira sofreu o pênalti que gerou o primeiro gol de Haaland e roubou a bola do goleiro no segundo gol, dando de bandeja para De Bruyne mandar para a rede. Todos os gols foram no primeiro tempo, antes dos 20 minutos.

O jogo teve uma alteração de última hora na arbitragem. Michael Salisbury estava escalado, mas se lesionou no aquecimento e teve de ser substituido pelo quarto árbitro, Sam Alisson. Com a vitória, o City chega aos seis pontos. O Ipswich segue com zero.

Bahia Day na casa do City

Além do belo jogo de Savinho, o Brasil protagonizou grande festa no Etihad Stadium, Antes do apito inicial, ocorreu o Bahia Day, evento que contou com a presença de Carlinhos Brown e ritmistas do Olodum e muita música. O artista brasileiro, na chegada da delegação do City no estádio, jogou flores nos jogadores e comissão técnica. Guardiola até levou um susto. mas sempre com bom humor.