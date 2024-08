D’Alessandro foca em resultados pelo Internacional: ‘Vamos trabalhar intensamente’

D'Alessandro foi confirmado como novo profissional do Internacional, na última quinta-feira, e já iniciou trabalho com a camisa do Colorado

O novo diretor esportivo do Internacional, D’Alessandro, ex-atleta e ídolo histórico do clube, fez sua primeira declaração como dirigente do Colorado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, D’Alessandro destacou seu comprometimento com os objetivos do clube.

“É indescritível a sensação de retornar ao clube, agora com a oportunidade de trabalhar fora de campo. É uma imensa felicidade estar de volta, vestir o nosso símbolo novamente e contribuir para o Inter como sempre desejei”, afirmou.

D’Alessandro assumiu o cargo deixado por Magrão e será responsável por conectar os atletas e a comissão técnica com a diretoria.