Criciúma x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Próximas à zona de rebaixamento, equipes buscam resultado para descolar do G4 e passar a mirar na parte de cima da tabela do Brasileirão

Criciúma e Grêmio se enfrentam neste domingo (25/8), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro e, além disso, foi eliminado da Libertadores pelo Fluminense. Sendo assim, está focado apenas na disputa do Brasileirão. No momento, ocupa a 15ª posição na tabela com 21 pontos. Da mesma forma, o Tigre tenta se afastar da zona de rebaixamento. O time, por fim, é o 14º colocado, também com 21 pontos. Na rodada passada, empatou com o Vasco jogando em casa.

Onde assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo, a partir das 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Criciúma

O Tigre tem feito uma campanha instável, sem conseguir uma sequência consistente de bons resultados. Para o confronto contra o Grêmio, contudo, o time catarinense terá o retorno do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, que estava suspenso. Além disso, haverá mudanças no meio de campo, com Matheusinho possivelmente ocupando o lugar do suspenso Allano.