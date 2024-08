Carille cita ‘comportamento muito positivo’ do Santos em empate na Série B

O Santos empatou sem gols com o Amazonas na tarde deste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Apesar do resultado abaixo do esperado, Fábio Carille elogiou o desempenho de sua equipe. De acordo com o treinador, a equipe apresentou uma melhoria em relação aos últimos jogos. O Santos, aliás, venceu apenas uma vez nas últimas seis partidas.

“Mesmo com um jogador a menos, conseguimos finalizar mais, embora o adversário também tenha chegado com perigo. Não conseguimos marcar, mas o comportamento foi muito positivo. Os jogadores se empenharam e correram o dobro. Criamos chances”, afirmou.

Carille enfatizou que, apesar do resultado não ser ideal, é importante analisar o contexto geral para entender melhor o momento da equipe.