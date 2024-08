Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia recebeu uma boa notícia para o confronto deste domingo contra o Botafogo. O volante Rezende voltou a treinar normalmente na manhã de sexta-feira (23), após se recuperar de dores no púbis, e está novamente à disposição do Tricolor, depois de um mês afastado. Além disso, o técnico Rogério Ceni escalará o que tem de melhor à disposição para seguir colado ao G4 da tabela de classificação.

Como se não bastasse, o Esquadrão vem sendo um adversário complicado para o Botafogo em 2024. Nos três jogos entre as equipes, venceu dois (1 a o na Fonte Nova e 2 a 1 no Nilton Santos), e empatou um, também no estádio do adversário.

Como chega o Botafogo

O Botafogo enfrenta dificuldades para escalar o time que jogará contra o Bahia neste domingo, às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após avançar para as quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras e golear o Flamengo no último domingo, Artur Jorge precisará fazer mudanças no elenco em Salvador.

Cinco jogadores que foram titulares nas últimas três partidas, contra Palmeiras e Flamengo, podem ficar de fora da partida. Três desses jogadores já estão confirmados como desfalques devido a suspensões: o lateral-direito Mateo Ponte, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Savarino.