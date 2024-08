Arsenal vai até Birmingham e vence Aston Villa

Depois de sofrer pressão boa parte do jogo, Gunners acordam na reta final, vencem por 2 a 0 e seguem 100% no Inglês

Não foi nada fácil, mas o Arsenal conseguiu excelente vitória neste sábado (24/8) pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners foram até o Villa Park e venceram o Aston Villa por 2 a 0. Os gols foram de Trossard e Partey, ambos no segundo tempo. Porém, apésar do placar, o jogo foi duro para os londrinos, que contaram com o goleiro Raya inspirado, realizando boas defesas. E com Saka fazendo a diferença. Afinal, os dois gols começaram de jogadas suas.

O Arsenal vai assim aos seis pontos, mantendo a campanha 100%. O Aston Villa, que venceu o West Ham na primeira rodada, tem três.

Arsenal desencanta na etapa final

Durante o jogo, o Arsenal teve maior posse, 65%, e um pouco menos de finalizações, 10 a 9. Porém, no primeiro tempo e início da etapa final foi o Aston Villa, apoiado pela torcida, que ofereceu perigo, sempre bem anulado pela defesa dos londrinos e pelo goleiro Raya. Porém, aos 22 minutos, após jogada de Saka pela direita, Havertz não conseguiu finalizar, mas a bola chegou até Trossard, que fez o primeiro gol do Arsenal. Com vantagem e mais bem postado em campo, o Arsenal teve tranqauilidade para ampliar aos 32. Em nova jogada de Saka, a bola chegou até Partey que chutou de fora da área, colocado, à esquerda.