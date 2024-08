Vegetti está à disposição para voltar ao Vasco

O Vasco deve ter um reforço caseiro para enfrentar o Athletico, na segunda-feira (26), pela 24ª rodada do Brasileirão. Afinal, o atacante Vegetti, preservado diante do Criciúma, na última rodada, treinou e voltou a estar à disposição do interino Rafael Paiva.

Assim, ele deverá constar na lista de relacionados para o duelo contra o Furacão. O Pirata voltou a treinar com o elenco nesta semana após apresentar dores no confronto contra o Fluminense, no último dia 10. As informações são do “ge”, em publicação nesta sexta (23).

