Vasco tenta inscrever Jean Meneses para Copa do Brasil

Atacante desembarca no Rio nesta sexta-feira e alinha detalhes com a diretoria para assinar contrato com o Cruz-Maltino Crédito: Jogada 10

O Vasco tenta agilizar a inscrição do atacante Jean Meneses, quinto reforço do clube nesta janela, para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, passará por exames e ainda vai discutir com o clube os últimos detalhes para assinar contrato. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atacante, aliás, não estará à disposição para o jogo de segunda-feira, contra o Athletico, pelo Brasileirão. Mas o clube trabalha tê-lo contra o Furacão para quinta-feira. Se tudo sair como o planejado, Jean Meneses estará regularizado na terça-feira.