Série D entra em fase decisiva na disputa pelo acesso

Inter de Limeira e Maringá abrem as quartas de final neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no interior de São Paulo

A Série D do Brasileirão entrou na fase decisiva. O confronto entre Inter de Limeira-SP e Maringá-PR, neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Major Levy Sobrinho, no interior de São Paulo, abre as quartas de final. Os jogos de volta serão realizados nos dias 31 e 1º de setembro, e definem os classificados para a Série C de 2025.

Veja a tabela da Série D do Brasileirão!

O confronto entre Inter de Limeira-SP e Maringá-PR é considerado o mais relevante. Eliminado nas quartas de final do Paulistão diante do Bragantino, o time do interior paulista terá pela frente o vice-campeão paranaense, dono de uma das melhores campanhas da Série D e um dos favoritos ao título da temporada.