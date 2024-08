Rio de Janeiro faz história com três times da cidade nas quartas da Libertadores

Vale lembrar que já tivemos três equipes do mesmo estado: São Paulo. São Caetano, Santos e São Paulo, em 2004, contudo da mesma cidade é a primeira vez na história. Na ocasião, por sinal, nenhum deles chegou à decisão, e o Once Caldas, da Colômbia, surpreendeu o Boca Juniors ao ficar com o título.

Com a classificação do Flamengo sobre o Bolívar, em La Paz, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade a colocar três clubes nas quartas de finais da Libertadores. Afinal, Fluminense e Botafogo também garantiram uma vaga na próxima fase da competição continental.

Adversários da próxima fase

Na próxima fase, o Rubro-Negro, que eliminou o Bolívar mesmo com a derrota na altitude, terá pela frente o tradicional Peñarol. O Botafogo, por sua vez, passou pelo Palmeiras, em uma partida emocionante até o fim, no Allianz Parque, e agora enfrenta outro paulista, o São Paulo.

Antes disso, na terça (19), o Fluminense também garantiu sua vaga ao bater o Grêmio por 4 a 2, nos pênaltis, no Maracanã, com destaque para o goleiro Fábio, que defendeu duas cobranças. Nesse sentido, nas quartas, o Tricolor, que é o atual campeão do torneio, mede forças com o Atlético-MG.

Outro recorde pelo caminho

Caso os três avancem às semifinais, o Rio de Janeiro entrará novamente na história ao colocar três times da cidade entre os quatro melhores de uma edição de Libertadores, com pelo menos um deles na final.