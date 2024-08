Rafaella registra momento fofura com Helena, filha mais nova de Neymar

Irmã de Neymar compartilhou seu lado tia 'coruja' com seus seguidores ao publicar foto com a sobrinha Helena no colo Crédito: Jogada 10

Rafaella, irmã de Neymar, protagonizou momento fofura em sua rede social, na última quinta-feira (22). Afinal, ela compartilhou com os seus seguidores o lado tia “coruja” ao publicar uma foto em que está com Helena, sua sobrinha mais nova. No registro, ela segura a filha mais nova do craque brasileiro no colo, enquanto a bebê dormia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Helena completou um mês recentemente, já que seu nascimento ocorreu em 3 de julho. A criança é fruto de um caso de Neymar e a influenciadora Amanda Kimberlly. O atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira acompanhou o parto de sua terceira filha. Alguns familiares também estiveram presentes no hospital. O avô chegou a fazer uma homenagem a Helena, confessou que estava ansioso para encontrá-la, mas, depois, excluiu a publicação.

O craque brasileiro é pai de mais duas crianças. Tratam-se de Davi Lucca, de 12 anos, oriundo de seu antigo namoro com Carolina Dantas e Mavie, de dez meses, do seu atual relacionamento com Bruna Biancardi. Suspeita de menina húngara ser filha de Neymar Menos de um mês depois de anunciar o nascimento de Helena, sua terceira filha, Neymar pode se “tornar” pai pela quarta vez. Isso porque a húngara Gabriella Gaspar entrou na Justiça para comprovar a paternidade de Jázmin Zoé, que supostamente seria fruto de um envolvimento com o brasileiro, em 2013. A ex-modelo afirma, ainda, que a criança se parece muito com Rafaella Santos – irmã do jogador. “Ela era modelo e estava em Santa Cruz de La Sierra, onde teve jogo do Brasil, com Neymar. Ela o conheceu, e eles ficaram”, afirmou o advogado da húngara, Ângelo Carbone, ao O Globo.

Gabriella buscou a Justiça A ex-modelo move um processo no Brasil contra Neymar e, além do DNA, solicita o pagamento de uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 178 mil). Gabriella também pede um valor relativo aos dez anos de vida de Jázmin e de alimentos mensais. Conforme noticiado pela Band em janeiro deste ano, Gabriella Gaspar tentou entrar em contato diversas vezes com a família do jogador – inclusive com seus pais e irmã. A ex-modelo também enviou uma carta ao Instituto Neymar Jr., mas não obteve retorno.