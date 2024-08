Porto x Rio Ave: onde assistir, escalações e mais

Após vencer as duas primeiras partidas, o Porto busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Português para seguir na cola do atual campeão e líder Sporting. O Dragão recebe o Rio Ave, neste sábado (24), às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 3ª rodada. Com a vitória dos Leões, a equipe comandada por Vitor Bruno entra pressionada.

Veja a tabela do Campeonato Português!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Não é surpresa para ninguém que o favoritismo é dos donos da casa. O Porto apresenta neste início de temporada uma defesa sólida e um ataque forte. Assim, ainda não sofreram gols. O Rio Ave, por outro lado, tem enfrentado problemas defensivos. No histórico do confronto, os portistas venceram três de cinco embates e perderam apenas um, além de um empate.