Palmeiras deixa de arrecadar valor milionário com premiações

Verdão caiu precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores e compromete planejamento previsto no começo do ano

As eliminações precoces do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores vão causar um forte impacto nos cofres do clube. Afinal, com as quedas nas competições o Verdão deixou de ganhar R$13,9 milhões em premiações que estavam previstas para esta temporada.

Afinal, no começo do ano, a diretoria planejava chegar ao menos nas quartas de final das duas competições. Entretanto, a equipe acabou eliminada para o Flamengo, na Copa do Brasil e para o Botafogo, na Libertadores. Os R$14 milhões são especificamente de premiações impostas. Contudo, o Palmeiras também deixa de ganhar em bilheteria, que também é uma das grandes fontes de renda do clube.