Matheus Martins e Almada: valeu o investimento do Botafogo?

Dois reforços do Botafogo nesta janela de transferências têm chamado a atenção com as atuações dentro de campo. Matheus Martins destacou-se positivamente nas últimas duas partidas. No entanto, Almada ainda não mostrou ao que veio. Com esses dois novos nomes, o clube carioca investiu algo em torno de R$ 210 milhões – entre os valores fixos e bônus.

Almada já atuou em cinco partidas pelo Alvinegro e não marcou nenhum gol, o que, pelo valor do investimento, pode gerar, portanto, um sentimento de dívida com a torcida e o clube. No clássico contra o Flamengo, o meia perdeu um pênalti, que Rossi defendeu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o atacante Matheus Martins começou com o pé direito no clube carioca. Em cinco partidas, o jogador marcou dois gols – os dois na goleada sobre o Flamengo e participou dos dois gols do Botafogo na partida decisiva contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com uma assistência e uma ‘pré’-assistência.