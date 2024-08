Mário fala sobre SAF e possível bi do Fluminense na Libertadores

Mandatário reafirma que não tem vontade de vender o controle do clube e acredita em renovação do título da Liberta

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a falar sobre o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a possibilidade disso acontecer no Tricolor. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Flashscore, o mandatário falou também sobre a possibilidade de mais um título da Libertadores.

Segundo Mário, o Flu ainda não modelou exatamente como será a SAF do clube, mas ele adiantou que não pretende vender o controle, a exemplo do que acontece com o Fortaleza.

