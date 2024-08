Marcelinho tem imóveis penhorado por família de menino morto por cavalo

Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians e com passagens por outros grandes clubes brasileiros. teve imóveis leiloados por dívidas

O ex-jogador Marcelinho Carioca teve imóveis penhorados para o pagamento de indenização à família de Cristiano Donizeti Machado de Campos . O menino foi morto aos 17 anos após ser pisoteado por um cavalo do ídolo do Corinthians, em 1998. A informação é do Uol.

Contudo, a defesa de Servio Machado e Pedra Batista, de 73 e 67 anos de idade, pais de Cristiano, enviou notificação à Justiça na tentativa de tentar receber o valor devido do processo que se arrasta desde 1998. Os responsáveis pelo menino entraram com a ação na Justiça três meses após a perda do filho. Eles venceram em todas as instâncias, com a última decisão favorável ocorrida há 15 anos. Atualmente, o casal é representado por Vitor de Camargo Holtz Moraes, que é filho do advogado principal da defesa, que acabou morrendo.

Na sentença de primeira instância consta que Marcelinho contratou um menor de idade, inexperiente com animais e sem nível sócio cultural para realizar as tarefas às quais foi submetido. A fazenda do ex-jogador também não possuía estrutura para a criação de cavalos. O garoto recebia um salário de R$ 180 por mês para trabalhar no local.

Novas acusações da família a Marcelinho Carioca

Em entrevista recente ao Uol, Thiago Machado, irmão de Cristiano, revelou que Marcelinho Carioca nem mesmo ajudou a custear o enterro do jovem.