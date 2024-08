Manchester City anuncia retorno de Gündogan após passagem pelo Barcelona

O Manchester City anunciou, na manhã desta sexta-feira, o retorno de Gündogan após a passagem de um ano pelo Barcelona. Com isso, o alemão chega aos Citizens sem custos de transferência, assinou contrato por uma temporada, até junho de 2025, podendo renovar por mais um ano, de acordo com a imprensa europeia.

“Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez. Se dá conta do quão incrível foi este período. Se dá conta de como este clube é grande. O melhor clube do mundo. Eu não quero que isso soe nostálgico, ainda é sobre competir, ainda é sobre ter aquela direção, ainda é sobre tentar ser a sua melhor versão, e essa é a ambição que eu ainda tenho”, disse Gundogan.