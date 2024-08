Lyon x Monaco: escalações e onde assistir

Clube que tem John Textor como mandatário, Lyon busca uma recuperação no Campeonato Francês

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 continuam neste sábado (24) com a segunda rodada. Após estreias opostas na Ligue 1, Lyon e Monaco se enfrentam às 12h (de Brasília). O duelo, aliás, promete ser agitado na busca pelos três pontos.

Como chega o Lyon

O clube que tem John Textor como acionista majoritário estreou no Campeonato Francês com derrota por 3 a 0 para o Rennes, em um jogo de péssima atuação da equipe. Assim, o técnico Pierre Sage precisa recuperar seus atletas para virarem a chave na competição.

Contudo, a boa notícia para os torcedores é que o time não terá desfalques para o jogo deste sábado.