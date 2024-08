Keno volta a treinar com bola e pode virar opção no Fluminense

Após desfalcar o Fluminense contra o Grêmio pelas oitavas da Libertadores, no Maracanã, Keno participou da atividade desta quinta-feira (22), no CT Carlos Castilho. Sendo assim, o treinamento desta sexta-feira (23) definirá se o atacante terá condição para estar entre os relacionados para o duelo com o Atlético-MG, no Mineirão.

O jogador, portanto, ficou de fora da classificação para as quartas de finais da competição continental em virtude de incômodo na região lombar. No entanto, se mostrou recuperado e pode virar opção para o confronto com a equipe mineira, que pode tirar o Tricolor do Z4.