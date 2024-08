Jogadores celebram convocação para Seleção Brasileira nas redes sociais

Parte dos jogadores selecionados por Dorival Júnior, para os jogos de setembro pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, se manifestaram nas redes sociais após nova convocação da Seleção. A divulgação da lista com os nomes ocorreu na manhã desta sexta-feira (23), no auditório da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um dos primeiros a se manifestar, Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa, agradeceu ao clube por mais uma convocação. “Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado, Flamengo, comissão, atletas e Nação por me proporcionarem isso”, escreveu.

