Ituano x Goiás, pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam por objetivos distintos no campeonato. Enquanto o Galo busca sair da zona de rebaixamento, Esmeraldino luta para entrar no G4

O confronto entre Ituano e Goiás no interior paulista terá transmissão do canal Premiere.

Em situações opostas na tabela, Ituano e Goiás se enfrentam neste sábado (24), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. As equipes vão a campo no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h (de Brasília). No confronto do primeiro turno, em Goiânia, a equipe alviverde venceu por 2 a 0.

Como chega o Ituano

O Ituano esboçou uma recuperação no campeonato, após derrotar Chapecoense, em casa, e Operário Ferroviário, atuando no Paraná. Contudo, a derrota para o Novorizontno na rodada anterior encerrou a boa sequência. O time paulista ocupa a 18ª colocação com 19 pontos, apenas um de diferença para o lanterna Guarani.

O técnico Alberto Valentim terá desfalques para o confronto, já que Zé Eduardo, Eduardo Diniz e Lipe estão lesionados e continuam no departamento médico. Além disso, o meia José Aldo recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e também está fora.

Como chega o Goiás

Com o objetivo de entrar no pelotão de acesso, o Goiás não sabe o que é perder há quatro jogos. Aparece, portanto, em sexto na classificação com 32 pontos em 21 jogos. No último compromisso, o time alviverde goleou por 4 a 1 o Brusque no estádio da Serrinha, com destaque para o atacante Thiago Galhardo (autor de três gols) e o goleiro Tadeu, que, de pênalti, marcou o terceiro gol dele na temporada.