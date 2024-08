Inter de Milão x Lecce: onde assistir, escalações, arbitragem

Inter de Milão e Lecce decepcionaram na estreia do Campeonato Italiano. Neste sábado (24/8), pela segunda rodada, se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza. Atual campeã italiana, a Inter ficou no 2 a 2 com o Genoa, fora de casa. Já o time visitante foi bem pior. Em seus domínios, levou de 4 a 0 da Atalanta.

Onde assistir

Os canais ESPN 4 e Disney Premium transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está a Inter de Milão

É provável que dois reforços da Inter de Milão entrem desde o início. Zielinski, destaque do Napoli nas últimas temporadas, e Taremi, atacante iraniano ex-Porto. O primeiro se recuperou de lesão e o segundo entrou durante o empate com o Genoa, na estreia. Caso o polonês seja escalado como titular, é provável que Dimarco vá para o banco. No no caso de Taremi, seria na vaga de Lautaro Martinez. Afinal, o outro atacante neste 3-5-2 do treinador Simone Inzaghi, Marcus Thuram, saiu-se muito bem na estreia, fazendo dois gols. Martinez, aliás, vive uma seca de gols na Inter.