Hulk inicia transição e está próximo de retornar aos jogos do Atlético

Finalmente, os torcedores do Atlético receberam a notícia que esperavam: o atacante Hulk está prestes a retornar. Nesta sexta-feira (23), o clube anunciou que o jogador iniciou a fase de transição e está próximo de voltar aos jogos.

Hulk sofreu uma lesão na panturrilha direita no início deste mês. Inicialmente, a recuperação estava prevista para durar cerca de um mês, o que indicava seu retorno apenas em setembro. No entanto, o progresso acelerado permitiu que ele iniciasse o trabalho no campo com os fisioterapeutas.

Para a partida contra o Fluminense, neste sábado (24), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, Hulk não estará disponível. No entanto, há uma expectativa crescente de que ele esteja pronto para enfrentar o São Paulo na próxima semana, nas quartas de final da Copa do Brasil.