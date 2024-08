Futebol marca presença no CineEsporte, festival de cinema sobre diversas modalidades

Sessão de abertura ficará a cargo do documentário brasileiro “Aretha no Everest”, no dia 29 de agosto, às 20h30, no Cinesystem Botafogo

O Festival de Cinema de Esportes (CineEsporte) chega à sexta edição com uma série de filmes sobre várias modalidades. A programação, com 40 obras, acontecerá de 29 de agosto a 3 de setembro, com entrada franca e três pontos de exibição: Cinesystem Botafogo, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e Ponto Cine, todos no Rio de Janeiro. Além disso, haverá debates e homenagens. Produzidos em diversos países, os filmes estrangeiros compõem a mostra competitiva, divididos entre curtas e longa metragens, para disputar o Troféu CineEsporte. O futebol é um dos destaques do festival, com 14 exibições.

A sessão de abertura ficará a cargo do documentário brasileiro “Aretha no Everest”, no dia 29 de agosto, às 20h30 (de Brasília), no Cinesystem Botafogo. Com direção de Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva, a produção mostra a trajetória de Aretha Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Este é um desafio que atrai centenas de montanhistas com condições de bancar a empreitada, na casa dos R$ 400 mil.

Moradora de um bairro pobre de Campinas (SP), Aretha consegue realizar seu sonho em 2021; sua jornada, porém, começa muito antes. Para custear a viagem, trabalha catando recicláveis e dispara um processo de conscientização ambiental em seu bairro que se expande pelas redes sociais. Isso faz dela uma figura pública que inspira pela obstinação e força.