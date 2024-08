Francês: PSG aplica goleada de 6 a 0 no Montpellier

O PSG mostrou sua força na segunda rodada do Campeonato Francês 2024/25, com uma goleada por 6 a 0 sobre o Montpellier, nesta sexta-feira (23). O técnico Luis Enrique fez cinco mudanças no time e o Paris Saint-Germain teve uma grande atuação. Dessa forma, Barcola (2), Asensio, Hakimi, Zaire-Emery e Lee fizeram os gols da vitória no Parque dos Príncipes.

Dessa maneira, o PSG segue em busca do tetracampeonato, o segundo da história do clube, e manteve os 100% de aproveitamento na Ligue 1. O clube de Paris é o atual campeão e líder da competição. Além disso, o time do Parque dos Príncipes não perde para o Montpellier desde 2019.

Por outro lado, o Montpellier chegou à segunda partida consecutiva sem vitória no Campeonato Francês e segue com o ponto somado no empate diante do Strasbourg, na primeira rodada da Ligue 1.