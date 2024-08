Fortaleza é vice-líder gastando três vezes menos que o Corinthians, no Z-4

Clube nordestino teve R$ 221 milhões em custos com o futebol no último ano contra R$ 672 milhões do alvinegro, aponta estudo

Neste domingo (25), o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos opostos, o contraste entre as posições de ambos os clubes na tabela é maior se levado em consideração que os custos com futebol do Leão do Pici são três vezes menores em relação à equipe paulista. A informação é do estudo divulgado pela consultoria Sports Value.

Segundo o relatório, o alvinegro do Parque São Jorge teve R$ 672 milhões em despesas com o futebol em 2023. Equanto isso, o Fortaleza gastou “apenas” R$ 221 milhões (32,9% em relação ao Corinthians). O resultado obtido dentro de campo, entretanto, não seguiu a mesma lógica, já que o clube paulista, o terceiro de maior gasto entre as equipes da Série A, no momento briga contra o rebaixamento, enquanto o Leão do Pici se mantém na disputa pelo título – está a um ponto do líder Botafogo, mas com um jogo a menos.