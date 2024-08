Flamengo x Olympiacos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em busca de título inédito do Intercontinental neste sábado, às 16h, no Maracanã

Flamengo e Olympiacos, da Grécia, enfrentam-se neste sábado (24/8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, para disputar o título do Intercontinental Sub-20. Será o confronto do campeão da Libertadores Sub-20 contra os campeões da UEFA Youth League. Os times lutam por um título inédito.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e na FlaTV+ a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Flamengo

O Rubro-Negro conquistou a Copa Libertadores de Juniores vencendo, na decisão, o Boca Juniors (campeão em 2023) por 2 a 1, com gols de Lorran e Shola. A equipe levou o título de forma invicta. Afinal, venceu as cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo apenas quatro. O técnico é o ex-lateral-esquerdo Filipe Luís. Em busca de mais um caneco em seu primeiro ano na base após a aposentadoria, ele apostará no quarteto ofensivo Lorran, Shola, Wallace Yan e Matheus Gonçalves para levar mais um caneco para a Gávea. Mas prega cautela.