Flamengo no Intercontinental Sub-20: SporTV define equipe de transmissão

Garotos do Ninho encaram o Olympiakos, da Grécia, em jogo único no Maracanã; torneio reúne os últimos campeões da Libertadores e da Champions

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (24), às 16h, no Maracanã, para disputar o título do Intercontinental Sub-20 contra o Olympiakos, da Grécia. Os ‘Garotos do Ninho’, comandados por Filipe Luís, terão a oportunidade de conquistar uma taça inédita para o clube na frente de seus torcedores. A partida terá transmissão do SporTV, que definiu a equipe responsável pela cobertura do jogo.

Estarão no canal fechado o narrador Daniel Pereira, o Dandan, e os comentaristas Eric Faria e Paulo Nunes. Além da exibição no canal do Grupo Globo, a FlaTV+ também exibirá a partida, porém com uma transmissão voltada para rubro-negros. Este último estará disponível por streaming no Globoplay para assinantes do pacote ‘Globoplay+Canais’.