Flamengo fica próximo de anunciar Plata como reforço

O Flamengo está próximo de anunciar mais um reforço nesta janela de transferências. Trata-se do equatoriano Gonzalo Plata, de 23 anos, do Al-Sadd. Jogador e clube já chegaram a um acordo e, agora, aguardam liberação do clube árabe para oficializar a negociação.

Dessa forma, o Rubro-Negro espera contar com o jogador já para o duelo contra o Bahia, na próxima semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro ainda este final de semana e seja inscrito até a terça-feira (27) – prazo final para inscrever novos jogadores no BID para atuar nesta fase da competição.

Um dos últimos ajustes com os árabes fez com que o valor pago por 30% dos direitos econômicos de Plata subisse para 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões). O contrato do jogador com o clube carioca será até dezembro de 2028.