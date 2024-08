Estêvão relembra infância e celebra sonho com ídolos na Seleção

Meia do Palmeiras demonstra felicidade pela primeira convocação, valoriza a família e exalta a chance de jogar com os craques do Brasil.

Estêvão, com apenas 17 anos, vai defender a Seleção Brasileira principal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meia do Palmeiras demonstrou felicidade pela primeira convocação, valorizou a família e exaltou a chance de jogar com os craques do Brasil.

Confira o vídeo!