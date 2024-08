Estêvão ganha abraço da família e celebra primeira convocação para Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (23), os jogadores que vão defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Entre as novidades na lista, chamou a atenção o nome do garoto Estêvão. O garoto de apenas 17 anos, ganhou os parabéns do Palmeiras e dos torcedores, que estão ansiosos em ver o atleta com a amarelinha.

“A primeira convocação é especial, né, Cria? Estêvão foi chamado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez como profissional e vestirá a Amarelinha na próxima Data Fifa! Parabéns, meu craque!”, escreveu o Palmeiras, nas redes sociais.