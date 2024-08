Espanhol: Villarreal bate Sevilla nos acréscimos e conquista primeira vitória

Submarino Amarelo marca no fim e sobe na tabela da La Liga com vitória por 2 a 1 na Andaluzia

A segunda rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 começou nesta sexta-feira (23). Após o empate com o Atlético de Madrid por 2 a 2 na estreia, o Villarreal venceu por 2 a 1 o Sevilla fora de casa. O time da Andaluzia, aliás, também vinha de um empate, pelo mesmo placar, contra o Las Palmas.

Dessa maneira, logo aos dois minutos de jogo, o Villarreal abriu o placar com um gol de Danjuma, que já havia marcado na partida anterior, após assistência de Baena.

O Sevilla empatou pouco antes do intervalo, com Lukebakio finalizando após passe de Ocampos. No entanto, Ayoze Pérez garantiu a vitória do Villarreal, que conquistou seus primeiros três pontos na competição. Luiz Júnior, ex-Famalicão, ficou no banco de reservas.