Dorival elogia ‘rendimento’ de Estêvão e Luiz Henrique: ‘Sempre apostei em jovens’

Atacantes de Palmeiras e Botafogo são as grandes novidades da convocação de Dorival para duelos com Equador e Paraguai

O técnico Dorival Júnior surpreendeu na convocação da Seleção Brasileira para os duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Afinal, entre as novidades estão o jovem Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, que se destaca pelo Botafogo. O comandante citou que sempre apostou em jovens ao longo de sua carreira e pede paciência com o desenvolvimento de ambos.

“De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acredito e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim… é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Peço que tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Como foi com o Endrick. Não podemos fazer qualquer avaliação de um menino que vem evoluindo muito nos últimos meses. Temos que ter cuidado. Ele poderá nos dar um retorno muito grande”, afirmou.