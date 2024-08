Corinthians não vence no Brasileirão há mais de um mês

Com grandes campanhas nas Copas, Timão vive contraste no torneio de pontos corridos, tenta estancar crise e evitar rebaixamento

O Corinthians vive grande momentos nas copas. Afinal, a equipe está classificada para as quarta de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Contudo, o Timão não consegue repetir as boas atuações no Campeonato Brasileiro, torneio onde não vence há mais de um mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última vez que o Corinthians venceu no Brasileirão foi no dia 21 de julho, logo no início de trabalho do técnico Ramón Díaz. O Timão venceu o Bahia por 1 a 0, fora de casa. Desde então, são cinco jogos, com quatro empates e uma derrota. A sequência fez com que a equipe voltasse para a zona de rebaixamento.