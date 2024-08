Convocação de Dorival Jr. divide opiniões nas redes sociais; veja repercussão

“Primeira vez que vejo a convocação de um jogador lesionado (Pedro). Só no Flamengo que fazem isso”, reclamou um torcedor no X.

O Flamengo novamente figurou como clube com mais convocados entre os brasileiros, com Pedro e Gerson na lista. O treinador ainda selecionou outros quatro nomes: Guilherme Arana (Atlético-MG), Luiz Henrique (Botafogo), André (Fluminense) e Estêvão (Palmeiras).

Convocação de Dorival nas redes sociais

A convocação de Dorival Júnior teve uma aprovação plural nas redes sociais. Torcedores questionaram a presença e ausência de alguns nomes, mas, no geral, aprovaram as escolhas do treinador.

“Eu gostei da convocação! Senti falta de Douglas Luiz, para mim titular, mas fora isso Dorival teve coerência. Estêvão e Luiz Henrique merecem a oportunidade”, disse um torcedor no X.

Pode-se afirmar que as convocações de Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, tiveram quase unanimidade de aprovação. Não só alviverdes e alvinegros celebraram a – merecida – oportunidade, como torcedores de outros times também concordaram com a escolha de Dorival Júnior.