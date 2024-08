Com novidades no ataque, Dorival convoca Seleção para as Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (23), os convocados para defender a Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os 23 escolhidos vão disputar as partidas contra o Equador, no dia 6 de setembro, em Curitiba e também contra o Paraguai, no dia 10, em Assunção.

Aliás, esta foi a terceira convocação do técnico Dorival Júnior desde que assumiu a Seleção Brasileira. Sua estreia ocorreu em março, quando a Seleção venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Depois, o treinador anunciou em maio os 26 jogadores escolhidos para a Copa América, disputada nos Estados Unidos. Contudo, o Brasil fez uma campanha decepcionante e caiu nas quartas de final, para o Uruguai.