Com Keno, Fluminense embarca para enfrentar o Atlético; veja relacionados

O Fluminense embarcou nesta sexta-feira para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Atlético-MG pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida será neste sábado, às 21h, no Mineirão. A equipe tricolor conta com o retorno do atacante Keno, que ficou fora contra o Grêmio, na terça-feira pela Libertadores.

Entretanto, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Cano não embarcaram com o elenco tricolor. Desta maneira, eles seguem como desfalques, ainda em transição para o retorno aos trabalhos com o grupo.